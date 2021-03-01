Politika

Şam: İsrail hava saldırısı düzenledi

Beşar Esad rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürerken, İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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İsrail Şam'ın iddialarıyla ilgili açıklama yapmadı
İsrail Şam'ın iddialarıyla ilgili açıklama yapmadı
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HABER MERKEZİ

Beşar Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 22.16'da, Golan Tepeleri yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki rejime ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü" ifadesine yer verildi.

İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esad rejimi, İsrail'in 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

 

 

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