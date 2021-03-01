Trump’tan başkan adaylığı sinyali

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20 Ocak'ta başkanlık görevini Demokrat rakibi Joe Biden'a devreden Donald Trump, görevi sona erdikten sonraki ilk kalabalığa hitabını Florida'da gerçekleştirilen 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda yaptı.

Tamamen dolu bir salonda coşkulu bir kalabalığa konuşan Trump, ağırlıklı olarak Biden yönetimine yönelik sert eleştiriler yaptı ve hem kendi hem de Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"YENİ PARTİ KURMAYACAĞIM"

Sözlerine, "Beni henüz özlemediniz mi?" şeklinde başlayan Trump, 4 yıl önce başlattıkları siyasi hareketin sona ermediğini, bilakis yola daha yeni çıktıklarını söyledi.

Yeni parti iddialarını net bir dille yalanlayan Trump, "Yeni bir parti kurmayacağım, bu yöndeki haberler yalan. Cumhuriyetçi Parti bizim partimiz. Gururlu, çalışkan ve vatansever Amerikalıların oluşturduğu hareketimiz yeni başladı ve sonunda biz kazanacağız" değerlendirmesini yaptı.

2024 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ İÇİN "UMUT VERDİ"

Öte yandan Trump, gelecek başkanlık seçimlerine girip girmeyeceğine yönelik çok merak edilen konuda kendi seçmen tabanına umut verdi.

3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kendisinin açık bir şekilde kazandığını savunan Trump, 2024 için aday olabileceğini, "Kim bilir, belki onları 3. kez yenmek üzere karar alabilirim, tamam mı?" sözleriyle duyurdu.

Trump ayrıca 2022 Kongre ara seçimleri ve 2024 seçimlerine giden yolda Cumhuriyetçi Parti içinde etkin ve aktif roller alacağını ve bu seçimleri kazanmak için beraber çalışacaklarını dile getirdi.

Önce Temsilciler Meclisini ve Senatoyu geri kazanacaklarını iddia eden Trump, "Daha sonra biri Cumhuriyetçi başkanlığı kazanacak ama acaba kim?" sözleriyle de salonda alkış topladı.

BİDEN YÖNETİMİNE YÜKLENDİ

Konuşmasının büyük bölümünde Biden yönetimine yüklenen Trump, kendilerinin "önce Amerika" derken, Biden'ın "en son Amerika" politikası izlediğini savundu.

"Biden, tüm başkanlar arasında ilk ayını en kötü geçiren isimdir" diyen Trump, Biden yönetiminin özellikle göçmenlik politikalarını eleştirdi ve yasa dışı göçmenlere ülke kapılarının açıldığını ileri sürdü.

Biden'ın Paris İklim Anlaşmasına ve Dünya Sağlık Örgütüne "herhangi bir yeni müzakere yapmadan" dönmesini eleştiren Trump, kazanan ülkelerin Çin ve Rusya olduğunu ifade etti.

Afganistan ve Irak konusunda Biden'ın attığı adımları da eleştiren Trump, Biden'ın İran'la yeniden nükleer anlaşmaya dönme politikasını, "Hiçbir şey almadan yaptırımları kaldırdılar. Daha müzakereler başlamadan aptalca tüm kozları veriyorlar" diyerek eleştirdi.

ANKET TRUMP'I İŞARET ETTİ

Kasım 2020 seçimini kaybetmesi ve Ocak ayındaki Kongre baskını sebebiyle pek çok partili tarafından eleştirilen Trump, bunlara rağmen parti tabanında hala gücü elinde tutuyor.

Kongrede 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı tercihlerinin sorulduğu iki anket yapıldı.

Seçenekler arasında Trump'ın adının yer aldığı ilk ankete katılanların yüzde 55'i seçimlerini Trump'tan yana kullandı. İkinci sırada ise yüzde 21'lik oranla Florida Valisi Ron DeSantis yer aldı. DeSantis'i de yüzde 4'le Güney Dakota Valisi Kristi Noem takip etti.

Trump'ın olmadığı ikinci ankette ise CPAC katılımcılarının yüzde 43'ü Trump'ın yakın müttefiki DeSantis'i destekledi. Noem yüzde 11 ile ikinci olurken, onu yüzde 8 ile Donald Jr. izledi. Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Teksas Senatörü Ted Cruz da ankette yüzde 7 oy aldı.