Spor

Atletico Madrid’den kritik galibiyet

La Liga'da lider konumda bulunan Atletico Madrid, ligin zorlu deplasmanlarından Villarreal'e karşı kritik bir galibiyet aldı.
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Atletico Madrid liderliğini sürdürüyor
Atletico Madrid liderliğini sürdürüyor
avrupa Atletico Madrid Villarreal La Liga

HABER MERKEZİ

İspanya La Liga'nın 25’inci haftasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-0 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 25’inci dakikada kendi kalesini bulan Alfonso Pedraza ile 69’uncu dakikada Joao Felix'ten geldi.

Bu sonuçla 2 maçlık kötü seriyi noktalayan lider Atletico Madrid, puanını 58 yaptı ve 1 maçı fazla olan Barcelona ile arasındaki puan farkını tekrar 5'e yükseltti. 7 maçtır kazanamayan Villarreal ise 37 puanla 7’nci sırada kaldı.

Öte yandan defansif anlayışı ile öne çıkan Atletico Madrid, 7 maç sonra gol yemedi ve Oblak da maçta yaptığı 6 kurtarış ile yıldızlaştı.

La Liga'nın 26’ncı haftasında Atletico Madrid evinde Real Madrid ile dev derbide karşılaşacak, Villarreal ise Valencia deplasmanına gidecek.

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