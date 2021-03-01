DAİŞ köye saldırdı: 2 kişi öldürüldü, 1 kişi kaçırıldı

HABER MERKEZİ

Diyala Polis Teşkilatından Üsteğmen Şalan el-Kamili, AA’ya yaptığı açıklamada, Diyala kent merkezi Bakuba'nın kuzeydoğusundaki Ruveyşid köyüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldürüldüğünü, birkaç aracın ateşe verildiğini ve bir kişinin de kaçırıldığını söyledi.

Saldırının DAİŞ mensuplarınca gerçekleştirildiğini belirten Kamili, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmeden önce örgüt mensuplarının kaçtığını bölgede suçluları arama çalışmalarının başlatıldığını dile getirdi.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.