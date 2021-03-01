Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

HABER MERKEZİ

Türk Lirası'nda kasım ayından bu yana devam eden rüzgar bu hafta tersine döndü.

ABD tahvil faizindeki ani yükseliş önemli rol oynadığı kurda geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dolar/TL 7,48 seviyelerinde haftayı kapattı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise dolar 7,39 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro ise 8,93 TL’de yer alıyor.

Piyasalar ayın ilk gününü Türkiye'de önemli bir veriyle karşılayacak. 2020 yılı ve 4’üncü çeyrek döneme ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri açıklanacak.

Piyasalarda 2020 yılının 4’üncü çeyreği için GSYH tahmini yüzde 7, 2020 yılı için ise yüzde 2,25 büyüme yönünde oluştu.