Kürdistan Bölgesi ile İran arasında yeni bir sınır kapısı açılıyor

ERBİL (K24)

Yaklaşık 20 yıldır gayrıresmi bir şekilde ticari faaliyetlerini sürdürüldüğü Seyranbend Sınır Kapısı’nın tüm geçişlere açılması ve resmi bir özellik kazanması için hazırlıklar başladı.

Kürdistan Bölgesi ile İran hükümetlerinin heyetleri dün sınır kapısında incelemeler yaptı. İncelemelerden sonra yapılan toplantıda sınır kapısında yapılması gerekenler konusunda uzlaşı sağlandı.

Sınır kapısının ilk olarak ticari geçişlere ardından tüm geçişlere açılması planlanıyor. Böylece turizm alanında geçişler kolaylaşacak ve ilişkiler güçlenecek.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çeto Salih, “İran ve Irak hükümetleri arasında görüşmeler devam edyor. Biz de Kürdistan Bögesi Hükümeti olarak, Seyranbend Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunduk. Sınır kapısının resmi olarak faaliyete girmesi için hazırlıklar yapıyoruz. Yakın bir zamanda sınır kapısının uluslararası ticari ve turizm geçişlerine açılacağını umuyoruz” dedi.

Sine Valisi Behmen Muradinya da iki taraf için kapının önemine dikkat çekerek, “Birçok yoksul aile geçimini Seyranbend Sınır Kapısı’ndan sağlıyor. Geçişlerin artması ile daha fazla iş imkanı sağlanacak ve yoksul aileler bundan faydalanacak” ifadelerini kullandı.

Günde 150 yük aracının geçiş yaptığı Seyranbend Sınır Kapısı’nın resmiyet kazanması halinde ticari faaliyetler ve geçişlerde büyük oranda artış bekleniyor.

Seyranbend Sınır Kapısı Süleymaniye'nin Pencewin ilçesi ile Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Sine kenti arasında yer alıyor.