Prens Harry: Eşimin kaderi anneminkine benzeyecek diye korktum

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İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak, saray görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Meghan Markle ile Prens Harry, Los Angeles'ta yaşadıkları malikanenin bahçesinde ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'i ağırladı.

Merakla beklenen ve daha yayınlanmadan kraliyet üyelerini endişelendiren, dünya çapında ses getiren röportajda, Meghan Markle ve Prens Harry, kraliyetin çalışan kıdemli üyeliğinden ayrılma nedenlerini, bu süreçte neler yaşadıklarını anlattı.

Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 90 dakikalık röportajın 30 saniyelik tanıtım bölümünde çiftin çarpıcı sözleri dikkat çekti.

İlişkilerinin başından bu yana eşi Meghan Markle'a karşı koruyucu bir tavır sergileyen Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümü nedeniyle basını suçladı ve eşinin de aynı kaderi paylaşmasından korktuğunu belirtti.

Prens Harry "En büyük korkum, tarihin kendini tekrar etmesiydi" diye konuştu.

Röportajda Prens Harry, annesi Prensen Diana'dan da söz etti. Harry "Benim için... Ben burada rahat ve mutlu bir şekilde oturup yanımda karımla sizinle konuşuyorum. Çünkü onun (annesini kast ederek) yıllar önce bütün süreci kendi başına aşmasının nasıl olduğunu hayal bile edemiyorum" dedi.

Prens Harry, kendisinin ve eşi Meghan Markle'ın yaşadığı sürecin de inanılmayacak kadar zorlu olduğunu belirterek "En azından birbirimizin yanındayız" diye konuştu.