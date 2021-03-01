Arap medyası: Haşdi Şabi ile PKK anlaşma yaptı

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Arabicpost’un haberine göre; PKK, Haşdi Şabi ve İran Pasdaran ordusu subayları arasında yapılan anlaşma sonrası Haşdi Şabi, PKK’ye silah ve mühimmat verilmesi ile PKK’nin Şengal’de etkinliğini arttırması için Şengal - Haseke yolunu açılması kararı verdi.

Toplantıya katılan kaynakların verdiği bilgiye göre toplantı geçtiğimiz hafta Şengal’de yapıldı ve toplantıyla PKK ve PKK’nin Şengal’deki kolu Şengal Savunma Birlikleri (YPŞ) yöneticileri, Haşdi Şabi bileşenlerinden Nuceba Hareketi ve İranlı subaylar katıldı. Toplantıdan birkaç gün önce İran’ın başkenti Tahran’ı ziyaret eden Lübnan Hizbullahı yetkilisi Muhammed Kewserani’nin de katıldığı öğrenildi.

Haşdi Şabi’nin toplantı sonrası Şengal’den çıkmama kararı aldığı ve PKK ile Nuceba grubu güçlerinin Şengal’in güneyine yerleşmesine karar verildiği bildirildi.

Irak Hizbullahı’nın PKK’ye silah ve mühimmat vermekle görevlendirildiği, toplantının ertesi günü Şengal’deki PKK güçlerine İran’dan gönderilen 107 mm. roketler ile askeri mühimmatın verildiği kaydedildi.

Kaynak ayrıca, PKK’nin Şengal ile Rojava’nın Haseke vilayeti arasında askeri ve sivil geçişler için kullanabilmesinin önünün açılması kararının alındığını, yolun güvenliğinin de PKK ile Haşdi Şabi’nin denetiminde olacağını ifade etti. Bu şekilde ABD’nin Haşdi Şabi’ye yönelik bölgedeki saldırılarının önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

PKK’nin Şengal’de etkinliğini arttırması üzerinde de anlaşma sağlandığı belirtildi.

Erbil ile Bağdat’ın, Şengal’in durumunun normalleştirilmesi ve yasa dışı güçlerin bölgeden çıkarılması için yaptığı anlaşma sonrası PKK ile Haşdi Şabi’nin çabaları dikkat çekiyor.

Haberde görüşüne yer verilen bir Irak istihbarat yetkilisi, anlaşmayla halkın dönüşünün sağlanması, PKK, Haşdi Şabi ve İran destekli milislerin bölgeden çıkarılmasının hedeflendiğini ancak anlaşmanın aksine bölgeye silahlı milis takviyesinin arttığını söyledi.

Yetkili ayrıca, gelecek seçimlerde bu grupların halk üzerinde baskı kuracağına işaret etti.