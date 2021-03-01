Kürdistan Bölgesi’nde 197 yeni Covid-19 vakası
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde salgınla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.
Buna göre 197 yeni vaka tespit edilirken, 2 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Vakaların kentlere göre dağılımı şöyle: Erbil 85, Duhok 56, Süleymaniye 47, Germiyan 5, Raperin 4.
111 kişinin daha iyileşerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.
Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:
Test: 1 milyon 191 bin 901
Vaka: 109 bin 151
İyileşen: 103 bin 625
Tedavisi süren: 2 bin 5
Ölüm: 3 bin 521