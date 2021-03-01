Kürdistan Bölgesi’nde 197 yeni Covid-19 vakası

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde salgınla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.

Buna göre 197 yeni vaka tespit edilirken, 2 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Vakaların kentlere göre dağılımı şöyle: Erbil 85, Duhok 56, Süleymaniye 47, Germiyan 5, Raperin 4.

111 kişinin daha iyileşerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 1 milyon 191 bin 901

Vaka: 109 bin 151

İyileşen: 103 bin 625

Tedavisi süren: 2 bin 5

Ölüm: 3 bin 521