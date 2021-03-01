Diyarbakır'da pandemi nedeniyle 'online ayin' yapılıyor

DİYARBAKIR (K24)

Covid-19 tedbirleri kapsamında, toplu ayinlerin gerçekleştirilmesi yasaklanmıştı.

Yasaklar nedeniyle yüz yüze tören düzenleyemeyen Hristiyanlar, Diyarbakır Protestan Kilisesi’nde online olarak cemaatiyle bir araya geldi.

K24’e konuşan Diyarbakır Protestan Kilisesi Önderi Ahmet Güvener, salgın nedeniyle getirilen yasakların ilk başlarda kendilerini tedirgin ettiğini ancak online etkinliklerle dini törenlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cemaatiyle birlikte online olarak kolayca ibadet edebildiklerini dile getiren Güvener, yapılan ayinlerde ilahilerle birlikte farklı dillerde dualar okunduğunu ifade etti.

K24’e konuşan kilisenin yetkililerinden Serhat Zengin de yapılan duaların ve okunan ilahilerin herkes tarafından anlaşılmasını istediklerini vurgulayarak, “Bu nedenle özellikle bu bölgede konuşulan dillerde müzikli ayinler yapılmaktadır” dedi.

Serhat Zengin, “İbadetler belli kalıplar içerisinde kalmamalıdır. Dua, içten yapılan bir şeydir. Bize duaları öğreten kişiler için de dua etmeliyiz. Def, gitar, saz ve diğer enstrümanlar eşliğinde dini törenlerimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Salgın sürecinde her Pazar online etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu hafta Kürtçe ve Türkçe yapılan ibadetlerde coronavirüsün sonlanması için dualar edildi.