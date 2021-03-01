ABD Konsolosluğu’ndan Mele Mustafa Barzani mesajı

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Kürdistan kurtuluş hareketinin lideri Mele Mustafa Barzani’nin vefatının 42’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Konsolosluğun sosyal medya hesabından Mele Mustafa Barzani’nin fotoğrafıyla yayınlanan Kürtçe ve İngilizce mesajda, “Bugün Mele Mustafa Barzani’nin yaşamını ve mirasını anıyoruz” denildi.

Mesajda, Mele Mustafa Barzani’nin Kürdistan Bölgesi ve Kürtlere yaptığı hizmet ve katkıların bugüne kadar anılarak geldiği belirtildi.

Yaşamını mücadeleye adayan Kürdistan kurtuluş hareketi lideri Mele Mustafa Barzani, vefatının 42’nci yıldönümünde anılıyor.

Mustafa Barzani, 14 Mart 1903 yılında Barzan köyünde dünyaya geldi. Daha 3 yaşındayken ağabeyi Şeyh Abdusselam ve annesiyle yakalanıp Diyarbakır’a sürgün edilerek hapse atılır. 9 ay zindanda kalmasının ardından serbest bırakılır. 12 yaşında iken, ağabeyi Abdusselam, gözleri önünde idam edilir.

1919 yılındaki İngiliz işgaline karşı Süleymaniye’de isyana başlatan Şeyh Mahmud Hafid’in (Berzenci) safında 300 yoldaşı ile mücadele eder.

Mele Mustafa Barzani, Mahabad’da Kürdistan Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 22 Kasım 1946 yılında Pêşewa Qazi Mihemed’in yanında ordu generali olarak saf tutar.

Kürdistan Cumhuriyeti’nin dağılması ardından, Mela Mustafa, Peşmergeleriyle birlikte dönemin Sovyetler Birliği devletine geçerken yolda İran güçlerinin türlü saldırılarına maruz kalırlar. Büyük bir mücadele sergileyen Peşmergeler, zor şartlar altında Sovyetlere varırlar.

Mustafa Barzani, 1975’in sonlarına doğru hastalanır. Tedavi için gittiği ABD’de 1 Mart 1979 yılında hayata gözlerini yumar. Doğu Kürdistan’ın Şino kentine getirilen cenazesi burada defnedilir ve son özgürlük başkaldırısı ardından cenazesi özgür Kürdistan’a getirilir ve Barzan’da yani ata topraklarında defnedilir.