Başbakan: Gazeteciliği her türlü destekliyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde gazetecilerin profesyonel bir şekilde işlerini yapabilmeleri için her türlü basın özgürlüğünü desteklediklerini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Gazeteciler Sendikası heyetini kabul etti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede Kürdistan Gazeteciler Sendikası Başkanı Azad Heme Emin’in sendikanın faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu belirtildi.

Kürdistan’da basın özgürlüğünün olduğunu kaydeden Heme Emin, ancak Kürdistan Bölgesi’nde medya çalışmalarıyla ilgili mesleksel ve yasal düzenlemelerin gerektiğini bildirdi.

Başbakan Mesrur Barzani ise, hükümetin Kürdistan Bölgesi’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerini desteklediğini söyleyerek, gazetecilerin toplumun bilinçlenmesindeki rolüne vurgu yaptı.

Gazetecilerin toplumsal sorunların tespit edilmesinde hükümete destek olduklarını kaydeden Başbakan, basın özgürlüğünün gelişmiş toplumların en önemli temellerinden biri olduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin gazetecilik ve basın özgürlüğü için özgür bir zemin hazırladığını belirten Başbakan, gazetecilerin toplumdaki aktif rolünü oynaması gerektiğini kaydederek, “Kürdistanlı basın mensupları, değerli gazetecilik mesleğinin ithamlar ve toplumsal barışı çökertmek için kullanılmasına izin vermemeli” dedi.

Hükümet olarak gazetecilere her türlü desteği verdiklerini bildiren Başbakan, gazetecilerin mesleklerine uygun olmayan bir ajandaya hizmet etmeksizin profesyonel bir şekilde çalışmalarını yürütmelerini desteklediklerini ve ulusal kazanımlar ile toplumsal çıkarların gözetilmesi gerektiğini dile getirdi.