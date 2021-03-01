Anket: İşte partilerin ve ittifakların son durumu

HABER MERKEZİ

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

Ankette, Muharrem İnce'nin başında olduğu Memleket Hareketi ile Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) toplam oy oranı yüzde 3 gözükürken, Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiği görüldü.

Anket verileriyle ilgili açıklama yapan Özkiraz, "Anketlerimizde Deva ve Gelecek partilerine daha sıklıkla olmakla birlikte Memleket hareketi/TDP gibi partilerin seçmelerine de rastlamaya başladık. Bu ayki anketimizde ise partilerin ismini ve liderlerin isimlerini sayarak hangi partiye oy verirsiniz dedik” ifadelerini kullandı.

Özkiraz, “Bu şekilde sorduğumuzda kararsızlar ve başat partilerde az miktarda da olsa düşüş olduğunu” belirterek, şunları kaydetti:

“SP/Deva/Gelecek/BBP/Vatan/YRP (Yeniden Refah Partisi) TDP ve Memleket Hareketi'nin oylarının daha görünür olduğunu fark ettik. Bu da bize teşkilatı olan partilerin az çok bir oy alacağını gösteriyor. Bu az / çok oy sonuca tesir eder mi? Ben iki taraf için de etkinin eşit olacağını düşünmüyorum. İktidardan ayrılanlar ideolojik bir söylem geliştirdi. Ama muhalefetten ayrılanların seçilebilir bir ideolojik söylem geliştiremediler.”

İşte Avrasya Araştırma’nın anket sonuçları:

AK Parti yüzde 34,8

CHP yüzde 26,2

İYİ Parti yüzde 13,1

HDP yüzde 9,1

MHP yüzde 7

Gelecek Partisi yüzde 2,7

DEVA Partisi yüzde 2,5

TDP yüzde 1,6

Memleket Hareketi yüzde 1,5

SP yüzde 0,7

YRP yüzde 0,4

BBP yüzde 0,2

Vatan yüzde 0,2

İTTİFAK SONUÇLARI:

AK Parti + MHP + BBP yüzde 42

CHP + İYİ Parti + SP yüzde 40

HDP yüzde 9,1

DEVA Partisi + Gelecek Partisi yüzde 5,2

İnce (MH) + TDP + Vatan + YRP yüzde 3,7





