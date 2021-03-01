Hükümet Sözcüsü: Tedbirler artırılacak

ERBİL (K24)

Coronayla Mücadele Yüksek Komisyonu’nun ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, toplantıda bazı kararların alındığını belirtti.

Tedbirlerin arttırılacağını kaydeden Adil, halkın alınan tedbirlere uymasının sağlanacağını ifade etti.

Yüzyüze eğitimin devam edeceğini bildiren Adil, “Ancak daha sıkı önlemler alacağız” dedi.

Covid-19 vakalarının artması tehlikesinin olması durumunda eğitim sürecine ara verilebileceğini vurgulayan Hükümet Sözcüsü, kararların 10 Mart’a kadar geçerli olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nde bugün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 197 yeni vaka tespit edilirken, 2 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.