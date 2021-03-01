Paşinyan’dan erken seçim mesajı

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Başkent Erivan'da hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarlarının düzenlediği mitingde konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Direkt olarak söylemek isterim ki, Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklaması eski hükümetlerin, özellikle de Serj Sarkisyan'ın nüfuzunun bir sonucu. Genelkurmay başkanı, bu açıklamasıyla yasayı ihlal etti ve istifa etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, “Bu kaçınılmaz ancak bu, gelecekte ordu kademelerinde bir kan davası olacağı anlamına gelmez. Sarkisyan ve eski hükümetler, orduyu meşru hükümetlere karşı harekete geçirmeye çalışıyor" dedi.

“REFERANDUM YAPMAYI PLANLIYORUZ”

Paşinyan, parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş konusunda ekim ayında bir referandum yapmayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekim ayında parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapılmasını öngören yeni anayasanın veya düzenlemelerin kabul edilmesine yönelik bir referandum yapmayı planlıyoruz. Yeni hükümet sistemi, ülkemizde istikrarı garanti altına alacak ve gelecekte iç siyasi krizlerin çıkmasının önüne geçecek.”

“HALKIN KİMİN İSTİFASINI İSTEDİĞİNİ GÖRELİM”

Erken parlamento seçimleri için sandığa gitmeye hazır olduklarını da söyleyen Paşinyan, "Eğer parlamenterler güçler, aralık ayında yaptığımız teklifi kabul ederse erken parlamento seçimleri düzenlemeye hazırız. Size ikinci bir fırsat veriyorum. Seçime gidelim ve halkın kimin istifasını istediğini görelim" diye konuştu.

Öte yandan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalayacağını umduğunu belirtti.

“ORDU VE GASPARYAN KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇMEDİ”

Paşinyan, ordunun ve Gasparyan'ın kırmızı çizgiyi geçmediğini ve geçmeyeceğini umduğunu belirterek bugünlerde yaşanan olayları 1 Mart 2008'de yaşanan olaylara benzetti:

"Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklaması, 2008 yılındaki askerlerin nüfuzunun bir sonucu aynı zamanda. Generalleri bir karar vermeye ikna edenler arasında Serj Sarkisyan da vardı. Onik, halkın değil, 'dışlanmışların' iradesini yerine getirerek hata yaptın."

PAŞINYAN İSTİFA BASKISI ALTINDAYDI

Nikol Paşinyan, geçen yıl Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra istifa baskısı altındaydı.

Paşinyan'ın Kasım ayında altı hafta süren savaşın sonunda yenilgiyi kabul etmesinden sonra öfkeli kalabalıklar Meclis'i basmıştı.

Ordunun Paşinyan'ın istifasını istemesi gerginliği tırmandıran son adım oldu.

Geçtiğimiz hafta içi başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçilerine seslenen Paşinyan, Ermenilerin darbeye izin vermeyeceğini söyledi. Paşinyan, "İstifama ancak halk karar verebilir çünkü beni halk seçti" dedi.

Muhalefet ittifakı Vatan Kurtuluş Hareketi'nin destekçileri ise "Genelkurmay'a ve silahlı kuvvetlere destek verme" ve "hain Paşinyan hükümetini" istifaya zorlama çağrısıyla sokağa çıktı.

Paşinyan'ın destekçileriyle karşıtları arasında yer yer gerginlikler yaşandı.