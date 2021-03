Erdoğan: Kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

“Yarın İnsan Hakları Eylem Planımızı vatandaşlarımızla paylaşacağız” diyen Erdoğan, “İnsan Hakları Eylem Planı yeni anayasanın tacını oluşturuyor. Gelin ülkemizi darbe anayasalarından kurtaralım. Kimse destek vermese bile Cumhur İttifakı olarak yeni anayasayı milletimizin takdirine sunacağız” ifadelerini kullandı.

BÜYÜME RAKAMLARI

“Küresel ekonomi zorlu bir dönemden geçiyor” diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada sadece bir seferde 90 milyondan fazla insanın aşırı yoksulluk sınırına düştüğü tahmin ediliyor. Türkiye böylesine zorlu bir süreci esnek politikalar sayesinde başarıyla yürüttü. Bugün açıklanan yüzde 1,8 olarak gerçekleşen 2020 büyüme oranı izlediğimiz politikaların başarısının en somut örneği. Bizim için önemli olan büyümenin toplumun tüm kesimlerine ulaşması ve istihdam oluşmasıdır. Enflasyon, faiz ve kuru kontrol altına almış istihdamını koruyan bir ekonomi şokları kolayca savuşturabilir. Fiyat istikrarının sağlanmasına, cari açıkla mücadeleye bunun için çok önem veriyoruz.”

“81 VİLAYETİMİZ DÜŞÜK RİSKLİ MAVİ, ORTA RİSKLİ SARI RENKLERE AYRILDI”

Coronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Salgının seyrine göre ihtiyaç duyulan halkımızın her bir ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şu hususların altını çizmek istiyorum; tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor. 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.”

ALINAN KARARLAR

Yeni kararları açıklayan Erdoğan, şunları bildirdi:

“Normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağını kapsamlı görüştük. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 sabah 05 arasında sokağa çıkma kısıtlaması sürecek. Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli ülkelerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak.

Restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir.”