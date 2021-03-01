Türkiye'de Covid-19: Son 24 saatte 69 ölüm, 9 bin 891 vaka

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Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 130 bin 536 Covid-19 testi yapılırken, 9 bin 891 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bugünkü hasta sayısı 645 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 5 bin 947 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.

Toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479, vefat sayısı 28 bin 638, ağır hasta sayısı 1215 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.