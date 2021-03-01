ABD’den Irak hükümetine protestolarla ilgili çağrı

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ABD’nin Irak Büyükelçiliği, Irak hükümetinden son günlerde gerçekleşen protestolarda yaşamını yitirenlerin sorumlularının ortaya çıkarılması için soruşturma çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Zikar ilinin merkezi olan Nasiriye’deki şiddet olaylarının yakından izlendiği kaydedilerek, protestolardan ölenlerin yanı sıra yüzlerce yaralının olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerin ailelerinin acılarının paylaşıldığı, yaralılara ise acil şifa dilendiği bildirildi.

Öte yandan, Irak'ın güney kesimindeki Divaniye vilayetinde Vali Zuheyr eş-Şulan'ın istifası talebiyle gösteriler yapıldı.

Zikar'da bir süredir devam eden eylemler, Dinaviye'ye de sıçradı. Valilik binasında toplanan eylemciler, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kötü yönetimi nedeniyle valinin istifasını talep etti.

Gösterilerde güvenlik güçleriyle herhangi bir arbede yaşanmadı.

Irak'ın Zikar vilayetinde kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle Vali Nazım Waili istifası talebiyle gösteriler başlamıştı.

Ölü ve yararlıların olduğu gösteriler sonucu protestocuların hedefindeki isim olan Vali Nazım Waili, 26 Şubat'ta istifa etmiş, Başbakan Mustafa Kazimi yeni vali atamıştı.

Göstericiler, Kazimi'nin Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Abdulgani el-Esedi'yi atamasına karşı çıkarak eylemlerini sürdürmüş, çevre illerde de benzer taleplerle protestolar yaşanmıştı.

Irak'ta Ekim 2019’da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin güney kentlerine yayılmıştı. Ülkedeki gösteriler gerilerken, Zikar zaman zaman protestolara sahne oluyor.