KSDP lideri: Kürtlerin şu an ihtiyacı olan şey; birlik

ERBİL (K24)

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partilerin birlik içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan KSDP Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, “Kürtlerin şuan ihtiyacı olan, kendi iç organizesini gerçekleştirip, karşılıklı yakınlaşma çabalarına girmesidir” dedi.

KSDP lideri, “Eğer Kürtler kendi iç uzlaşısını gerçekleştirip iç gelirlerin tümünü toplarlarsa, bu Kürtlerin yapacağı en önemli şey olur” değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki sorunlara da değinen KSDP lideri, “Irak’ın durumu bizin durumumuzdan daha kötü ve hiç anlaşamıyorlar” ifadelerini kullandı.

Irak’ta varılan uzlaşıların ömrünün kısa olduğunu kaydeden Mahmud, Irak’taki anlaşmalarının ömrünün en çok 6 ay veya 1 yıl olduğunu bildirdi.