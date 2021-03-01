BM: Suriye rejimi gözaltında savaş suçu işledi

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu, yayımladığı raporda, bu ülkede işlenen savaş suçlarına dikkat çekti.

Raporda, "Suriye hükümet güçleri tarafından zorla kaybedilen on binlerce sivilin akıbeti hâlen belirsiz. Birçoğunun öldüğü ya da infaz edildiği varsayılıyor" denildi.

Komisyon, binlerce insanı keyfi olarak gözaltına alan ya da tutuklayan Suriye hükümetinin "gözaltı bağlamında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini" belirtti.

Raporda, Suriye'de insanları özgürlüklerinden keyfi ve kanun dışı şekilde mahrum bırakan diğer tarafların da ciddi suçlar işlediğine yer verildi.

Komisyonun 30 sayfayı aşan raporu, kurban ve görgü tanıklarıyla 2011'den 2020 yılının sonuna dek yapılan görüşmelere dayanıyor. Rapor ayrıca çeşitli kaynaklardan elde edilen fotoğraf, video, uydu görüntüsü, resmi belge ve raporlar incelenerek hazırlandı.

Rapor hazırlanırken 100'den fazla gözaltı merkezi, tarihi belgeler ve süregelen gözaltı bağlantılı ihlaller üzerinde yapılan incelemelerden de faydalanıldığı açıklandı.

Komisyon Suriye'deki savaşın başından beri bu ülkedeki insan hakları ihlalleri konusunda düzenli olarak raporlar yayımlıyor.

Suriye'deki çatışmalarda şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkenin savaş öncesi nüfusunun yarısı evini terk etmek zorunda kaldı.