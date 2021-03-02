ABD Dışişleri: Suudi Arabistan'a baskıyı sürdüreceğiz

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Kongre'ye sunulan rapor ve bir dizi Suudi yetkiliye uygulanan yaptırımlar hakkında açıklamada bulundu.

Price, Suudi Arabistan konusunda geleceğe odaklandıklarını belirterek, aktivistlerin serbest bırakılması konusunda Riyad'a baskı yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Suudi Arabistan'a gelecekte yapılacak silah satışlarının ABD'nin çıkarları ve değerleri göz önüne alınarak yapılacağını kaydeden Price, ayrıca Riyad'a, Kaşıkçı cinayetini gerçekleştirdiği belirtilen Acil Müdahale Gücü'nü dağıtma çağrısı yaptı.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin 76 Suudi yetkiliye vize kısıtlaması getirildiğini hatırlatan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptırıma uğrayanların kimliği hakkında vermeyeceklerini dile getirdi.

Öte yandan Price, "Suudi Veliaht Prensinin ABD'yi ziyaret etme planlarından haberdar değilim" dedi.

İSTİHBARAT RAPORU MUHAMMED BİN SELMAN'I İŞARET ETMİŞTİ

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine MBS'nin onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş ancak Biden yönetimi Muhammed bin Selman'a yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında Muhammed bin Selman'a yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.