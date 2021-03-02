ABD Kongresi üyelerinden Blinken’a Türkiye mektubu

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Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den 170’ten fazla ismin ortak olarak kaleme aldığı 26 Şubat tarihli mektupta, NATO müttefiki Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminin ilişkilerde gerilime yol açtığı ifade ediliyor:

"İkili ilişkilerimizde stratejik meselelere haklı olarak önem verilmiştir, ancak Türkiye'de insan haklarının büyük oranda ihlal edilmesi ve demokratik yoldan sapılması da aynı şekilde önemli bir endişe sebebidir."

Pazartesi günü kamuoyuna duyurulan mektupta, Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Başkanı Greg Meeks ve yine etkili vekillerden Mike McCaul'ün de imzası var.

'MUHALİFLER HAKSIZ YERE HAPSE ATILDI'

Mektupta vekiller Türkiye'deki hak ve özgürlükler konusunda endişelerine yer verirken, "Erdoğan ve partisinin Türk yargısını güçsüz hale getirdiğini; siyasi müttefiklerini kilit önemdeki askeri ve istihbarat konumlarına getirdiğini; muhaliflerini, gazetecileri ve azınlık gruplara mensup kişileri haksız yere hapse attığını" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın Mayıs 2017'deki ziyareti sırasında Washington'da bulunan Türkiye büyükelçiliği konutunun önünde yaşanan kavgaya da değinilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaret sırasında Türk korumalar barışçıl protestoculara ve federal çalışanlara saldırdığında, Erdoğan hükümeti kendi tarzını Washington sokaklarına bile taşımış oldu. Erdoğan'ın korumalarından dördü olaydan dolayı ABD'de hala yargılanıyor. Ancak Türkiye'de ise serbestçe dolaşabiliyorlar."

Stratejik müttefik olarak kalmanın iki ülkenin karşılıklı çıkarı olacağı ifade edilen mektupta, mevcut ilişkilerin onarılabilmesi için Erdoğan ve partisinin davranışlarını değiştirmesi gerektiği belirtildi.