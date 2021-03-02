Sağlık

Hac ibadeti için aşı şartı

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadeti için yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.
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Suudi Arabistan
Suudi Arabistan
ortadoğu Aşı Coronaviris Suudi Arabistan Tevfik er-Rebia

HABER MERKEZİ

Ukaz gazetesi, Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Covid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.

Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.

Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir Covid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.

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