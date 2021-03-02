Hac ibadeti için aşı şartı

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Ukaz gazetesi, Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Covid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.

Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.

Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir Covid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.