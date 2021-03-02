Neymar, Başbakan Mesrur Barzani’nin doğum gününü kutladı

ERBİL (K24)

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar da Silva Santos Júnior yayınladığı video mesajda, “Selam Mesrur Barzani, doğum günün kutlu olsun. Güzel bir gün diliyorum size. Tanrı sizi korusun” diyor.

52 yaşına giren Başbakan Mesrur Barzani, 2 Mart 1969’da Erbil’in Balekayeti bölgesinde dünyaya geldi.

Başbakan, 2010 yılında gerçekleştirilen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 13. Olağan Kongresi’nde Politbüro üyeliğine seçildi.

Başkan Mesud Barzani’nin 30/04/2012 tarihli, 68 sayılı kararıyla, Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi Müsteşarı olarak asayiş, askeri istihbarat ve istihbarat kurumlarının kurulmasına öncülük etti.

2014 Ağustos ayı sonrası DAİŞ terörüyle mücadele için Uluslararası Koalisyon’la ortak operasyon odası kuruldu. Mesrur Barzani, Başkan Mesud Barzani’yle birlikte sahada, savaş cephesinde bizzat yer aldı ve DAİŞ’e karşı yürütülen birçok operasyona komuta etti.

2013 yılında kurulan Duhok Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu ve fahri başkanıdır.

Evli ve 4 çocuk babası olan Başbakan’ın Yasmin, Arin, Berzin ve Aran isminde çocukları bulunuyor. Başbakan, ileri düzeyde Kürtçe, Farsça ve İngilizce bilmenin yanında, orta düzeyde de Arapça bilmektedir. Çeşitli sanat dallarının yanında at biniciliği ve yüzme gibi sporlara da ilgi duyuyor.