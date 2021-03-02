Politika

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri albay 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
FETÖ'ye operasyon
FETÖ'ye operasyon
türkiye Ankara fetö gözaltı istanbul

HABER MERKEZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatları olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halen görevde bulunan bir albay, 4 binbaşı ve 2 yüzbaşı ile emekli bir albay ve daha önce ihraç edilmiş bir yüzbaşının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Ayrıca, İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda da, haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişiden 28'i yakalandı. (Kaynak: Ajanslar)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  şartlar ve koşullar -  hakkında -  İletişim