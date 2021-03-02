Irak’ta destek gösterileri

HABER MERKEZİ

Irak’ın Nasiriye kentinde düzenlenen protestolara destek için Bağdat ile Divaniye ve Misan kentlerinde gösteriler düzenlenirken, güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Bağdat’ın Kahramana Meydanı’nda toplanan göstericiler güvenlik güçleri müdahale etti, müdahale sonucunda olaylar çıktı.

Divaniye ve Misan’da da halk, Nasiriyeli göstericilere destek için sokağa çıktı.

Öte yandan Nasiriye’nin merkezini oluşturduğu Zikar vilayetinde, görevinden istifa eden valinin yerine Yasir Berak, Abdulreza Hasan, Muhammed Hiders ve Necim Abid Tarş aday oldu.

Geçtiğimiz günlerde Nasiriye’de Zikar Valisi’nin istifası için düzenlenen gösterilerde 7 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.