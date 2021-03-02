UNICEF’ten Rojava’daki 22 bin çocuk için çağrı

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İki gün önce Rojava’nın Haseke kentindeki Hol Kampı’nda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı. Ölen ve yaralananlar arasında çocuklar da vardı.

Olayın ardından UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Ted Chaiban yaptığı açıklamada, birçok DAİŞ ailesinin de yer aldığı kampta, 60 milletten 22 bin çocuğun bulunduğunu söyledi.

Ted Chaiban, bu çocukların çok kötü koşullarda yaşadığını ifade ederek, onlara gereken temel hizmetlerin sağlanamadığını belirtti.

Chaiban, çocukların güvenli, iyi bir yaşam ve geri dönüşleri için üye ülkelere çağrıda bulundu.

BM yetkililerine göre, şu anda Hol Kampı’nda 62 bin kişi kalıyor. Bunların çoğu DAİŞ mensubu kişilerin aileleri.

Uluslararası kuruluşlardan gelen bazı raporlara göre, Hol Kampı dünyanın en tehlikeli kamplarından biri.

Rojava’daki Özerk Yönetim, kampın güvenliğinin sağlanması için uluslararası toplumdan yardım beklediklerini açıklamıştı.