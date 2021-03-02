Uzaydaki ilk otel açılıyor

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Dünya’nın alçak yörüngesinde yer alacak otelin inşasına 2025 yılında başlanması ve 2027 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Büyük bir daire şekline sahip olacak uzay istasyonunun, Ay’ın yüzeyindekine benzer bir yer çekimi oluşturulması için sürekli olarak döneceği ifade edildi.

Bununla birlikte şirket tarafından yapılan açıklamada, Voyager Station’ın otelinin sinema, seyir salonu, spa ve çeşitli temalarda restoranlar da dahil olmak üzere bir cruise gemisinden beklenen her şeye sahip olacağı aktarıldı, ancak "uzay oteli" Dünya’nın etrafındaki yolculuğunu her 90 dakika bir tamamlayacak. Otelin toplam kapasitesinin ise 400 kişilik olacağı belirtildi.

Ayrıca dev halkada 20x12 ebatında 24 modül olacağı ve bunlardan bazılarının NASA ve ESA gibi uzay araştırmaları kuruluşları ile hükümetlere kiralanabileceği ya da satılabileceği kaydedildi. Örneğin, insanlar özel bir villa yapmak, spa, sinema ve daha fazlasını içeren bir otel oluşturmak için birden fazla modül satın alabilir. Devlet kurumları, istasyonu kendi bilim modüllerini barındırmak için veya Mars'a gitmeye hazırlanan astronotlar için bir eğitim merkezi olarak kullanabilir.

ALMAN FİZİKÇİNİN FİKRİYDİ

Diğer taraftan yer çekimini sağlamak için dairesel bir çarkın etrafına yörüngedeki bir uzay istasyonu inşa edilmesi fikri, uzay yolculuğunun ilk günlerine kadar uzanıyor. Jeff Bezos ve Elon Musk’a ilham veren ve roket teknolojisinin gelişmesinde rol oynayan Alman fizikçi Wernher von Braun, NASA Apollo programının mimarlarından biriydi ve 1950'lerde yapay yerçekimi yaratmak için dönen tekerlek şeklinde bir mekanizma önerdi.

"BİR SONRAKİ SANAYİ DEVRİMİ GERÇEKLEŞECEK"

Gateway Foundation'ın kurucusu John Blincow konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu bir sonraki sanayi devrimi olacak ve yeni bir uzay endüstrisi doğacak” ifadelerini kullandı.

Voyager istasyonu konsepti, ilk olarak 2012 yılında Gateway Foundation'ın lansmanı ile ortaya çıktı. Vakfın yörünge istasyonu vizyonunu gerçekleştirmek için kurduğu firma OAC, 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi hedefiyle 2018 yılında kuruldu. Eğer proje tamamlanırsa, uzay istasyonu şimdiye kadar insan eliyle yapılmış uzaya konan insan en büyük nesne olacak.

Uzunca bir süredir uzaya herhangi bir malzeme fırlatmanın ortalama maliyeti kilogram başına yaklaşık 8 bin dolar, ancak Falcon 9'un yeniden kullanılabilir yapısı ile maliyetin 2 bin dolara kadar düşebileceği görüldü. Eğer Starship de faaliyete geçerse bu rakamın birkaç yüz dolara kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

Starship ve gelecekteki diğer tamamen yeniden kullanılabilir uzay araçları, Dünya ile Voyager arasında düzenli ve hızlı bağlantılara izin vereceği için istasyonu uygulanabilir hale gelebilecek. (Kaynak: ntv)