Suudi Arabistan’a roketli saldırı
HABER MERKEZİ
Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan’ın Yemen sınırına yakın Cizan bölgesine roket saldırısı gerçekleştirildi.
Bir yerleşim yerinin hedef alındığı saldırıda 2’si Yemenli, 3’ü Suudi Arabistanlı toplam 5 sivil yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Cizan Bölgesi Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Albay Mohammed Bin Yahya Al-Ghamdi, “5 sivilin yaralandığı olayda, bölgedeki 2 evde ve bir mağazada büyük hasar meydana geldi. Çevrede park halinde olan 3 araç da zarar gördü” ifadesini kullandı.