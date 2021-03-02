Politika

Suudi Arabistan’a roketli saldırı

Yemen’deki Husiler tarafından Suudi Arabistan’a yönelik roket saldırısında 5 sivil yaralandı.
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Suudi Arabistan’a roketli saldırı
Suudi Arabistan’a roketli saldırı
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HABER MERKEZİ

Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan’ın Yemen sınırına yakın Cizan bölgesine roket saldırısı gerçekleştirildi.

Bir yerleşim yerinin hedef alındığı saldırıda 2’si Yemenli, 3’ü Suudi Arabistanlı toplam 5 sivil yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Cizan Bölgesi Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Albay Mohammed Bin Yahya Al-Ghamdi, “5 sivilin yaralandığı olayda, bölgedeki 2 evde ve bir mağazada büyük hasar meydana geldi. Çevrede park halinde olan 3 araç da zarar gördü” ifadesini kullandı.

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