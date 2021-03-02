Erbil’de demir fabrikası açılıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesi’nin özellikle sanayi alanındaki projeleri hayata geçirilmeye devam ediliyor.

Erbil’de yapımı tamamlanan ve 10 gün sonra açılışı yapılacak olan demir fabrikasının, yaklaşık bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Demir fabrikasının üretim kapasitesi günlük 145 ton, yıllık ise 350 bin ton olacak.

300 milyon dolar maliyeti olan fabrikanın, Kürdistan Bölgesi’nin ekonomisinin kalkınmasında önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Fabrikayı ziyaret eden Üretim Kurulu Genel Başkanı Dr. Muhammed Şukri, K24’e yaptığı açıklamada, “Bu fabrika kalite ve üretim açısından Kürdistan ve Irak için önemli bir konuma sahip olacak” dedi.