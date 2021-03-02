Rojava’da salgında son durum

HABER MERKEZİ

Rojava Sağlık Kurulu Eş Başkanı Dr. Ciwan Mustafa salgınla ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre, Rojava’da ve Özerk Yönetim’in kontrolündeki bölgelerde son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 21 yeni vaka tespit edildi.

Ayrıca, son 24 saatte 4 kişinin de iyileşerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Buna göre, Rojava’da ve Özerk Yönetim’in kontrol ettiği bölgelerde şimdiye kadar 8 bin 629 kişi coronavirüse yakalandı, bunlardan 324 kişi yaşamını yitirdi, bin 251 kişi de iyileşti.