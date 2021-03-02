Sağlık

Rojava’da salgında son durum

Rojava’da yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişinin de testi pozitif çıktı.
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Rojava'da salgın
Rojava'da salgın
kürdistan Coronaviris Rojava salgın

HABER MERKEZİ

Rojava Sağlık Kurulu Eş Başkanı Dr. Ciwan Mustafa salgınla ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre, Rojava’da ve Özerk Yönetim’in kontrolündeki bölgelerde son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 21 yeni vaka tespit edildi.

Ayrıca, son 24 saatte 4 kişinin de iyileşerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Buna göre, Rojava’da ve Özerk Yönetim’in kontrol ettiği bölgelerde şimdiye kadar 8 bin 629 kişi coronavirüse yakalandı, bunlardan 324 kişi yaşamını yitirdi, bin 251 kişi de iyileşti.

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