Kobani Newroz Grubu: Kürt folklorunu yaşatmaya çalışıyoruz

ERBİL (K24)

Geleneksel Kürt giysileriyle halay çeken Kobani Newroz Grubu, 1990’da kuruldu.

55 kişiden Kobani Newroz Grubu, Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm kültürel etkinliklerin de katılımcısı.

K24’e konuşan grup üyeleri, “Kobani Newroz Grubu olarak 1990’dan beri etkinliklerimiz devam ediyor. Etkinliklerimizi Suriye’de ve Rojava’da sürdürdük. Kısıtlı imkanlar nedeniyle herkes rahatça burada etkinlik düzenleme şansı bulamıyor” diyor.

Geleneksel motiflerle Rojava ve Kürdistan Bölgesi’nde birçok etkinliğe katılan Kobani Newroz Grubu, amaçlarının kültürü yaşatmak olduğunu söylüyor:

“Kürdistan Demokrat Partisi - Suriye’ye (KDP-S) bağlı bir grubuz. Kürdistan Bölgesi’nde birçok ulusal etkinlikte yer aldık. Buradaki tüm etkinliklerin üyesiyiz ve Kürdistan Bölgesi Kültür Bakanlığı bünyesindeki etkinliklerin de katılımcısıyız.”

“Biz Kürt folklorunun unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için buradayız” diyen grup üyeleri, “Tüm dünyaya, bizim de farklılığımızın olduğunu, Kürt folklorunun özel bir yerde olduğunu göstermeye çalışıyoruz” diyor.

Çocukların da eğitim aldığı grupta halay ekibinin yanı sıra müzik ve tiyatro ekibi de bulunuyor.