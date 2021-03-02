İçişleri Bakanlığı’ndan salgınla ilgili yeni genelge

ERBİL (K24)

İçişleri Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde yeni tedbir kararları aldı.

Coronayla Mücedele Yüksek Komisyonu’nun toplantısının ardından İçişleri Bakanı Reber Ahmed’in imzasıyla yayımlanan genelgede, Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu tedbirlerin uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

Genelgeye göre, dini ve sosyal her türlü etkinlik yasaklanırken, cafe ve restoranların müşterilerini bahçe ve balkonlarda ağırlaması, bahçe veya balkon ve terası olmayan işletmelerin ise sınırlı sayıda müşteri kabul etmeleri gerekiyor.

Nikah törenlerinin sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmesine izin verilen genelgede, mezarlarda kalabalık oluşturulması ve taziye kalabalıklarının gerçekleşmesi yasaklandı.

Genelgedeki diğer bazı yasaklar şöyle:

-Cafelerde nargile servisi yapılmayacak.

-Tüm sinemalar kapalı olacak.

-Kürdistan Bölgesi ile Irak illeri arasındaki gidiş gelişler resmi heyetler dışında herkes için durdurulacak.

-Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki sınır kapılarında ticari faaliyetler salgın tedbirlerine uyularak sürdürülecek.