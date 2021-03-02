Lavrov: Yaptırımlara karşılık vereceğiz

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Moskova'da Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov'la bir araya gelen Sergey Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Rus muhalif Aleksey Navalny’nin tutuklanması nedeniyle uygulaması muhtemel yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Aynı şekilde karşılık vereceğiz. Hiç kimse, diplomasi kurallarından biri olan karşılıklılık ilkesini iptal etmedi. Dürüst olmak gerekirse, yorumlanacak bir şey yok. ABD'li meslektaşlarımızın ve onları örnek alan AB yetkililerinin neredeyse her zaman gerekçe olmadan başvurdukları gayri meşru, tek taraflı yaptırımlara bakışımızı birçok kez dile getirdik" dedi.

“ABD'nin Navalny'nin zehirlendiğine dair iddialarını bir şekilde gerekçelendirmek için sunacağı bir şeyi olmadığı ve Rus muhalifi tedavi edenlerin olayın iç yüzünün anlaşılmasını sağlayacak bulguları bilinçli olarak gizlediğini” ifade eden, Batılı ülkelerin işbirliği yapmak yerine cezalandırmayı tercih ettiğini söyledi.

PESKOV: YAPTIRIM POLİTİKASI AMAÇLARINA ULAŞAMAZ

Bu arada ABD'nin olası yaptırımlarıyla ilgili bir açıklama da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

Peskov, henüz uygulanmamış yaptırımları konuşmanın uygun olmayacağını belirtti.

Rusya'nın her halükarda ulusal çıkarlarını gözeteceğini dile getiren Peskov, "Uluslararası işlerin yürütülmesinde kısıtlamalara olan bağımlılığını sürdürenlerin bu politikayla amaçlarına ulaşıp ulaşamayacaklarını düşünme vakti geldi. Yanıtı çok açık; bu politika amaçlarına ulaşamaz" ifadelerini kullandı.