Neçirvan Barzani'den Papa’nın ziyareti için 'tarihi' yorumu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşarı Nizar el-Hayrullah’ı kabul etti.

Görüşmede, Papa Francis’in Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyaretine hazırlık komitesinin başında bulunan Nizar el-Hayrullah, Papa’nın ziyaretine hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, konuyla ilgili Erbil ve Bağdat hükümetleri arasındaki koordinasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erbil ile Bağdat hükümetlerinin Papa’nın ziyaretine yönelik koordinasyonlarını sürdüreceğini kaydeden Hayrullah, Vatikan ile de koordinasyon içerisinde olduklarını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ise Papa Francis’in Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyaretinin tarihi bir gelişme olacağını bildirerek, Hayrullah’ın yanı sıra ve Erbil ile Bağdat’ta hazırlık çalışmalarını yürüten ekibe teşekkür etti.

Papa’nın ziyaretinin önemine vurgu yapan Neçirvan Barzani, ziyaretin dünya medyasının gündeminde olacağını ve Irak ile Kürdistan Bölgesi için dünyada daha geniş kapıların açılmasına neden olacağını söyledi.

Ziyareti tüm kesimlerin memnuniyetle karşıladığını kaydeden Neçirvan Barzani, ziyaretin birlikte yaşam kültürünün derinleşmesi için bir fırsat olduğunu ifade etti.