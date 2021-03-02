Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’dan son 24 saatte 1 ölüm

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1 kişi yaşamını yitirdi.
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Kürdistan Bölgesi'nde 2 bin 84 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor
Kürdistan Bölgesi'nde 2 bin 84 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor
kürdistan coronavirüs Covid-19 Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı’ndan paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 4 bin 904 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 199 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 119 kişi sağlığına kavuşurken, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 196 bin 805 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 109 bin 350 kişi Covid-19’a yakalandı.

Şimdiye kadar 103 bin 744 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 522 kişi yaşamını yitirdi.

2 bin 84 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

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