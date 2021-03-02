Macron ve Erdoğan’dan telefon görüşmesi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ankara-Paris ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uzun bir aranın ardından yeniden görüştüklerini ve Macron'un şahsında Fransız halkını selamladığını ifade etti.

Fransa'nın coronavirüsle mücadelesini yakından takip ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkem ve milletim adına salgında hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Erdoğan, "Avrupa'dan Kafkaslara, Ortadoğu ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var" dedi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde öncelikli olarak ikili ilişkiler, bölgesel sorunlar ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin ele alınacağı aktarılmıştı.

Görüşme, Türkiye ile Fransa arasında Libya, Suriye, Doğu Akdeniz veya Paris'in “İslam dininin Fransa'ya uyarlanması” girişimi ile “Türkiye'nin Fransa'daki Müslümanlar üzerindeki etkisi” gibi çeşitli konularda çatışma yaşanan derin diplomatik anlaşmazlıkların gölgesinde yapıldı.

Ankara-Paris hattındaki gerginlik, Macron'un, Hz. Muhammed ile ilgili karikatürleri “ifade özgürlüğü” bağlamında değerlendirmesi ve Erdoğan'ın da "Bu zatın İslam ile Müslümanlar ile derdi nedir? Macron'un zihinsel olarak tedaviye ihtiyacı var" ifadeleri ile en tepe noktaya ulaşmıştı.

Erdoğan Türk vatandaşlarını Fransız ürünlerini boykot etmeye çağırmış ve Fransa Cumhurbaşkanı'nı "İslamofobi" ile suçlamıştı. Buna karşın Paris, istişareler için Ankara'daki büyükelçisini geri çağırmıştı