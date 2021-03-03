Spor

Manchester City’den üst üste 21’inci galibiyet

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Wolverhampton'u 4-1 mağlup ederek, art arda ligdeki 15, tüm kulvarlardaki 21’inci galibiyetini aldı.
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Manchester City kazanmaya devam ediyor
Manchester City kazanmaya devam ediyor
avrupa Manchester City Premier Lig Wolverhampton

HABER MERKEZİ

Premier Lig'in 26’ncı haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'u konuk etti.

Manchester City, 15’inci dakikada Wolverhampton'lu Leander Dendoncker'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk ekip, Conor Coady'in 61’inci dakikadaki golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri 80’inci ve 90+2’nci dakikada Gabriel Jesus, 90’ıncı dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Premier Lig'de üst üste 15’inci galibiyetini elde eden Manchester City, puanını 65'e yükseltirken, Wolverhampton ise 34 puanda kaldı.

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