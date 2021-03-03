Churchill’in cami tablosu 11.5 milyon dolara satıldı

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ABD’li oyuncu Angelina Jolie’nin koleksiyonunda bulunan resim, Winston Churchill tarafından Ocak 1943’teki Kazablanka Konferansı sonrasında tamamladı.

Churchill, yaptığı tek manzara resmi olarak bilinen "Tower of the Koutoubia Mosque" (Kütübiyye Camisi Minaresi) adlı tabloda Atlas dağları ve Marakeş'teki 12. yüzyıl camisini tuvale aktardı.

İngiltere Başbakanı, konferanstan sonra Roosevelt ile birlikte Marakeş'i ziyaret etti ve Churchill, o dönem tabloyu ABD Başkanı'na hediye etti.

1945'te başkanın ölümünden sonra Roosevelt'in oğlu tarafından satılan eser, en son 2011'de Angelina Jolie ve Brad Pitt tarafından alındı. Pitt'in tabloyu Jolie'ye hediye ettiği biliniyor.

Çiftin 2016 yılında ayrılması ve 2019'da boşanmasından sonra miras konusunda tartışmalar yaşanmıştı.

Tablo, Jolie Family Collection tarafından 11.5 milyon dolara ismi bildirilmeyen bir kişiye satıldı.