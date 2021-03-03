ABD'de 2 eyalette tüm önlemler kaldırıldı

HABER MERKEZİ

Texas Valisi Greg Abbott, düzenlediği basın toplantısında yeni kararnamenin pandemi boyunca çıkarılan kararnameleri geçersiz kılacağını bildirdi.

Vali Abbott, ayrıca 10 Mart tarihinden itibaren tüm iş yerlerinin tamamen açılmasına izin vereceklerini duyurdu.

Abbott "Geçtiğimiz sene içerisinde Teksaslılar Covid-19'dan korunmak için alışkanlıklarda ustalaştı" dedi. Abbott eyalet kurallarını kaldırmanın kişisel zorunluluğu azaltmadığını belirterek "insanlar ve iş yerleri eyaletin onlara bir şey demesine gerek yok" dedi.

Rakamların tekrar artmasından endişe edenler olduğunu söyleyen Abbott "Eğer 22 hastane bölgesinin herhangi birinde kapasite doluluk oranı yüzde 15 in üzerine çıkarsa bölge hakimleri kendi bölgelerinde karar alabilecek" dedi.

Abbott, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da, "Biraz önce Texas'ta her şeyin %100 açıldığını ilan ettim, her şeyin. Ayrıca eyalet genelindeki maske yasağını da bitirdim" ifadelerini kullandı.

Eyalette işletmeler de tam kapasiteyle hizmet verebilecek.

Teksas'ın ardından Mississippi eyaleti de benzer kararları yürürlüğe koydu.