Sağlık Bakanı: Yeni aşılar önümüzdeki hafta geliyor
ERBİL (K24)
5 bin dozdan oluşan Çin aşısı Sinofarm’ın ilk partisi Kürdistan Bölgesi’ne dün ulaştı. Sağlık Bakanı Saman Berzinci, aşıların, illerin ihtiyaç durumuna göre dağıtılacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Berzinci, ilk etapta 8 merkezde sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirtti.
Berzinci, “Irak, önümüzdeki hafta ikinci aşıların Kürdistan Bölgesi’ne gönderileceğini teyit etti” dedi.
Çin’in Erbil Başkonsolosu Ni Ruchi, Kürdistan Bölgesi’ne aşı yardımında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.
Dün Irak’a 50 bin doz coronavirüs aşısı ulaştı ve ülkede aşılama başladı.