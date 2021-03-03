Politika

ABD’nin Irak’taki üssüne roketli saldırı!

ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
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Ayn el-Esed Üssü
Ayn el-Esed Üssü
Irak Anbar Ayn el-Esed Askeri Üssü

HABER MERKEZİ

ABD’nin Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiği açıklandı.

Ortak Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Tahsin Hefaci yaptığı açıklamada, bu sabah saat 07.30 sıralarında roketli saldırı düzenlendi.

Saldırı nedeniyle Amerikalı bir sözleşmeli personel kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Üssün 10 Katyuşa roketiyle hedef alan alındığı belirtildi.

Roketlerin tamamının üssün dışına düştüğü ifade edildi.

Son dönemlerde ABD’nin Irak’taki üsleri sık sık roketli saldırıların hedefi oluyor.

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