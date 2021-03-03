Politika

İstanbul'da DAİŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DAİŞ'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan yabancı uyruklu 16 şüpheliden 10’u yakalandı.
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İstanbul'da DAİŞ'e operasyon
İstanbul'da DAİŞ'e operasyon
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HABER MERKEZİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da DAİŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduğu belirlenen 16 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 12 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 10’unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. (Kaynak: Ajanslar)

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