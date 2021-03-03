Politika

Papa: Saldırılara rağmen Irak’ı ziyaret edeceğim

Papa Francis, Irak’ta düzenlenen saldırılara rağmen, 5 Mart’ta bu ülkeye yapacağı ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.
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Papa
Papa
Irak Irak Papa Francis

ERBİL (K24)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, uğun yaptığı açıklamada, “Tanrı’nın izniyle Cuma günü Irak’a gidiyorum” dedi.

AFP'nin haberine göre Papa açıklamasında, “Çok acılar çeken o halkı uzun bir süredir ziyaret etmek istiyorum” diye konuştu.

Bugün sabah saatlerinde ABD’nin Irak’taki üslerinden Ayn el-Esed’e 10 Katyuşa roketi fırlatıldı.

Saldırı nedeniyle Amerikalı bir sözleşmeli personel kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Papa’nın, 5 Mart’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret etmesi bekleniyor. Papa 7 Mart’ta ise Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e gelecek ve Franso Hariri Stadı’nda 10 bin kişiyle buluşacak.

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