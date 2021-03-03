Papa: Saldırılara rağmen Irak’ı ziyaret edeceğim

ERBİL (K24)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, uğun yaptığı açıklamada, “Tanrı’nın izniyle Cuma günü Irak’a gidiyorum” dedi.

AFP'nin haberine göre Papa açıklamasında, “Çok acılar çeken o halkı uzun bir süredir ziyaret etmek istiyorum” diye konuştu.

Bugün sabah saatlerinde ABD’nin Irak’taki üslerinden Ayn el-Esed’e 10 Katyuşa roketi fırlatıldı.

Saldırı nedeniyle Amerikalı bir sözleşmeli personel kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Papa’nın, 5 Mart’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret etmesi bekleniyor. Papa 7 Mart’ta ise Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e gelecek ve Franso Hariri Stadı’nda 10 bin kişiyle buluşacak.