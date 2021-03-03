Suriye Lirası dolar karşısında eriyor

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Suriye Lirası, ABD Doları karşısında tarihinin en düşük değerini kaydederken, çok sayıda döviz bürosu kapanmak zorunda kaldı.

Şam piyasasında 1 dolar 3 bin 910 lira olurken, Kamışlo piyasasında ise 1 dolar 3 bin 885 liradan işlem görüyor.

Şam'da bir döviz bürosu, para piyasasındaki istikrarsızlığın böyle sürmesi durumunda tüm döviz bürolarının kapanmak zorunda kalacağını belirtiyor.

Bununla birlikte dövizciler ve esnafın büyük zarara uğradığı ifade ediliyor.

Şam Merkez Bankası’nın doları piyasada serbest bırakmaması durumunda, dolar kurunun daha da yükselerek 5 bin liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan ekonomik kriz ve dolar kurunun yükselmesi Rojava’da günlük yaşamı derinden etkiliyor.