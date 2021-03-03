Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs vakalarında artış

ERBİL (K24

Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde salgınla ilgili güncel verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 237 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Vakalardan 112’si Erbil, 78’i Duhok, 38’i Süleymaniye ve 6’sı da Germiyan’da tespit edildi.

Can kayıplarının 2’si Erbil’de, 1’i de Duhok’ta yaşandı.

174 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 1 milyon 202 bin 34

Vaka: 109 bin 587

İyileşen: 103 bin 918

Tedavisi süren: 2 bin 144

Ölüm: 3 bin 525