Erbil’e girişler durduruluyor

ERBİL (K24)

Erbil Gümrükleri Müdürlüğü, bu gece saat 00:00 itibariyle başkent Erbil’e girişlerin durdurulacağını duyurdu.

K24’e konuşan Erbil Gümrükleri Müdürü Mukaddem Selam Xoşnaw, “Gece saat 12’den sonra Irak’ın orta ve güney illerinden Erbil’e girişleri durduracağız. Hiç kimsenin Erbil’e girmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Erbil Operasyon Odası’nın kararı doğrultusunda Erbil’e girişlerin yasaklandığını kaydeden Xoşnaw, Erbil’e gelmek isteyenlerin haftasonu belirlenen vakitlerde gelmeleri çağrısında bulundu.

Erbil şehir içinde gidiş gelişlerin doğal akışında devam ettiğini kaydeden Xoşnaw, “Kent içinde sokağa çıkma kısıtlaması yok. Sadece diğer illerden gelenlere izin verilmeyecek” dedi.

Erbil Operasyon Odası, 5 ile 7 Mart tarihleri arasında resmi görevliler dışında Erbil’e girişlerin durdurulması kararı almıştı.

Mutasyonlu Covid-19 vakalarının artış göstermesiyle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde yeni tedbirler alınmaya başlanmıştı.