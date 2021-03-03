Pentagon: Saldırıdaki amacımız milis güçleri caydırmaktı

HABER MERKEZİ

Basın toplantısı düzenleyen Pentagon Sözcüsü John Kirby’e, ABD ordusunun geçen hafta Suriye'de İran destekli gruplara düzenlediği hava saldırısının milis güçler üzerinde onların hareket kabiliyeti ve oluşturdukları tehdit üzerinde bir etkisi olup olmadığı soruldu.

Kirby, "Henüz gözle görülür bir etkisini görmedik ve elbette istihbaratla ilgili hususlar hakkında konuşmayacağım. Eklemek istediğim tek şey, geçen hafta söylediğim gibi bu saldırı sonucu elde etmeyi umduğumuz şeylerden biri, milis grupları vatandaşlarımıza, tesislerimize, Iraklı partnerlerimize yönelik daha fazla saldırı düzenlemekten caydırmaktı. Bu etkinin görüleceğini umuyoruz" yanıtını verdi.

Saldırının ardından milis grupların ABD vatandaşlarına saldırı düzenlemediğini de belirten Kirby, durumun böyle kalmasını umduklarını ekledi.

ABD’NİN IRAK’TAKİ ÜSSÜNE ROKETLİ SALDIRI

Öte yandan gün içerisinde ABD’nin Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiği açıklandı.

Ortak Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Tahsin Hefaci yaptığı açıklamada, bu sabah saat 07.30 sıralarında roketli saldırı düzenlendi.

Saldırı nedeniyle Amerikalı bir sözleşmeli personel kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Üssün 10 Katyuşa roketiyle hedef alan alındığı belirtildi.

Roketlerin tamamının üssün dışına düştüğü ifade edildi.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARA AİT TESİSLER VURULMUŞTU

John Kirby, "Başkan Joe Biden'ın talimatı üzere ABD kuvvetleri doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi" açıklamasında bulunmuştu.

Bu saldırının son zamanlarda Erbil ve Bağdat'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık olduğunu belirten Kirby, "Özellikle de bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti" ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının DAİŞ karşıtı koalisyon ülkeleri ile danışılarak yapıldığını anlatan Kirby, bunun Irak ve Suriye'deki genel durumu tırmandırmamak için orantılı bir şekilde icra edildiğini kaydetmişti.