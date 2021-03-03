Erbil saldırısının faillerinden birinin itirafları yayınlandı

HABER MERKEZİ

15 Şubat’ta başkent Erbil’deki ABD üssüne yönelik roket saldırısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi tarafından yayınlanan videoda Erbil’e yönelik saldırıyla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını anımsatarak, 4 saldırganın kimliğinin tespit edildiğini bildirdi.

Videoda, Erbil’in Xebat ilçesinde ikamet eden Haydar Hamza Abbas Mustafa el-Beyati isimli saldırının faillerinden birinin itiraflarına yer verilirken, teröristlerden birinin ikamet izni almasını kolaylaştırdığını ve füzelerin kente getirilmesi için kendisine yardımcı olduğunu açıkladı.

Füzeli saldırıyı gerçekleştirenlerden biri olduğunu itiraf eden terörist, saldırıyı gerçekleştiren grubun 4 kişilik olduğunu ve kendilerinin Ketaib Seyyidü’ş Şüheda isimli silahlı grubun mensubu olduklarını söyledi.

Aslen Hamdaniye ilçesinden ve 1983 doğumlu olduğunu söyleyen El-Beyati, füzelerin İran’a ait olduğunu da ifade etti.

Güvenlik Konseyi tarafından yayınlanan videoda, söz konusu 4 failden birinin Irak güvenlik güçleri tarafından yakalandığı kaydedilirken, diğer iki teröristin isimleri açıklanmadı.

2020 yılında Ketaib Seyyidü’ş Şüheda grubundan bir isimle tanıştığını söyleyen El-Beyati, sonrasında Erbil Havalimanı’na saldırı gerçekleştirmek için kasalı bir araç almayı kararlaştırdıklarını belirtti.

Maskelerle yüzlerini kapatarak Erbil’e gittiklerini ve kamyonet türü araç aldıklarını bildiren El-Beyati, aracı Musul’a götürdüklerini söyledi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Ketaib Seyyidü’ş Şüheda grubundan tanışmış olduğu isimle iletişime geçtiğini kaydeden terörist, söz konusu kişinin Erbil’de 1 kişiye ikamet izni çıkarmasını istediğini belirtti.

Terörist, saldırının ardından Musul’a geçtiklerini bildirdi.

ERBİL'E YÖNELİK ROKET SALDIRISI

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, 15 Şubat'ta, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Uluslararası Erbil Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Seraya Evliya ed-Dem" adlı bir grup üstlenmişti.

Ayrıca Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 22 Şubat'ta, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlenmiş, 2 roketle düzenlenen saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığı bildirilmişti.

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