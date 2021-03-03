Başkan Barzani: Afrin’de yaşananlar endişe verici

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkent Erbil’de gerçekleşen görüşmede, Suriye’deki siyasi gelişmelerin yanı sıra, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede konuşan SMDK Başkanı Nasır el-Hariri, Başkan Barzani ve Kürdistan Bölgesi’ne her zaman Suriye halkının sorunlarıyla ilgilenmesinden ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nin yüzbinlerce Suriye vatandaşı mülteciye ev sahipliği yaptığını kaydeden Hariri, ayrıca Mart ayının Kürtler için tarihte birçok önemli gelişmenin yaşandığı bir ay olduğuna dikkat çekti.

Başkan Mesud Barzani ise, Suriye krizinin çözüme kavuşmasından yana olduğunu kaydederek, bu çözümün Suriye’deki tüm halklar ve oluşumların huzur ve birliğini barındırması gerektiğini bildirdi.

Afrin’de yaşanan gelişmelerin endişe verici olduğunu kaydeden Başkan Barzani, Suriye’de Kürtlerin geleceğine yönelik de endişelerinin olduğunu ifade etti.

Başkan Barzani, Suriye’nin geleceğinde, tüm kesimlerin çıkarlarının göz önünde tutulmasını umut ettiğini belirtti.